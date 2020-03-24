Чемпионат Мьянмы приостановлен Причиной отмены соревнований стала пандемия коронавируса, продолжающаяся в мире.

Матчи чемпионата Мьянмы, одного из немногих не прерванных из-за пандемии, все-таки отменены.

Об этом сообщается на странице в Twitter команды «Янгон Юнайтед», выступающей в первенстве. В публикации сказано, что все матчи чемпионата отложены, а дата возобновления турнира станет известна позже.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.