«Манчестер Сити» может купить Хамеса Интерес к полузащитнику проявляет и еще ряд английских клубов.

«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении хавбека «Реала» Хамеса Родригеса.

На игрока также претендуют «Эвертон» и «Вулверхэмптон», сообщает Don Balon. По данным издания, «горожане» могут совершить обмен с «Реалом» и отдать за Хамеса форварда Бернарду Силву. Родригес оценивается в 40 млн евро.

Хамес в текущем сезоне провел за «Реал» 13 матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.