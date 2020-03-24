«Атлетико» хочет подписать Кальехона и Мертенса Полузащитники «Наполи» Дрис Мертенс и Хосе Кальехон могут оказаться в «Атлетико».

По информации El Desmarque, у обоих игроков ближайшим летом истекают контракты с неаполитанским клубом. Таким образом, они могут перебраться в «Атлетико» на правах свободных агентов

Напомним, что Мертенс и Кальехон выступают в «Наполи» с лета 2013 года. 32-летний бельгиец принял участие в 311 матчах, забил 121 гол и отдал 73 ассиста.

Что касается Кальехона, то 33-летний испанец отыграл 336 поединков, отметившись 80 забитыми мячами и 77 результативными передачами.