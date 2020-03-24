«Атлетико» хочет подписать Кальехона и Мертенса

По информации El Desmarque, у обоих игроков ближайшим летом истекают контракты с неаполитанским клубом. Таким образом, они могут перебраться в «Атлетико» на правах свободных агентов
Напомним, что Мертенс и Кальехон выступают в «Наполи» с лета 2013 года. 32-летний бельгиец принял участие в 311 матчах, забил 121 гол и отдал 73 ассиста.
Что касается Кальехона, то 33-летний испанец отыграл 336 поединков, отметившись 80 забитыми мячами и 77 результативными передачами.
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