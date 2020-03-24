Роналду и Мендеш выделили более миллиона евро больницам Лиссабона и Порту Деньги направят на переоборудование отделений интенсивной терапии.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш пожертвовали более 1 миллиона евро на борьбу с пандемией коронавируса.

The Daily Mail сообщает, что средства будут направлены отделениям интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 в двух больницах Лиссабона и одной клинике в Порту. Новые палаты будут оснащены аппаратами ИВЛ.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Португалии Роналду и его агент финансируют покупку халатов и защитных масок для португальских больниц.