Роналду и Мендеш выделили более миллиона евро больницам Лиссабона и Порту

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш пожертвовали более 1 миллиона евро на борьбу с пандемией коронавируса.
The Daily Mail сообщает, что средства будут направлены отделениям интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 в двух больницах Лиссабона и одной клинике в Порту. Новые палаты будут оснащены аппаратами ИВЛ.
Ранее сообщалось, что капитан сборной Португалии Роналду и его агент финансируют покупку халатов и защитных масок для португальских больниц.
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