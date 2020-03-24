Рональд Куман: Думаю, что сборные начнут играть не раньше сентября Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман прокомментировал ситуацию с переносом чемпионата Европы-2020 на следующий год.

– Июнь будет посвящен завершению национальных чемпионатов и еврокубков. Думаю, что сборные начнут играть не раньше, чем в сентябре, когда запланирован старт Лиги наций, – цитирует Кумана The Guardian.

Напомним, что Евро-2020 должен был пройти в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург, с 12 июня по 12 июля. Новые сроки турнира – с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Сборная Голландии попала в группу С вместе с Украиной, Австрией и одним из победителей плей-офф Лиги Наций (Грузия, Белоруссия, Македония, Косово).

В рамках нового сезоне Лиги Наций подопечные Кумана оказались в одной группе со сборными Италии, Боснии и Польши.