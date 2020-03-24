Иван Ракитич: В настоящий момент Клопп круче Гвардиолы Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич сравнил работу тренеров Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы.

– Думаю, в настоящий момент круче Клопп. Его команда лидирует в турнирной таблице и играла стабильнее. Если брать последние два года, нужно сказать, что Клопп с небольшим перевесом был лучше. Но Гвардиола – главный инноватор среди тренеров нашего поколения. Он феноменален. Тем, кем Кройфф был в свое время, Пеп является сейчас, – цитирует Ракитича Goal.com.

Напомним, что Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под руководством 52-летнего специалиста команда стала победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира. В нынешнем сезоне «мерсисайдцы» уверенно лидируют в АПЛ, набрав 82 очка в 29 матчах.

Что касается Гвардиолы, то 49-летний каталонец тренирует «Манчестер Сити» с июля 2016-го. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Англии, обладателем Кубка английской лиги и Суперкубка страны. Также на его счету победа в Кубке Англии.