Кантона может стать послом «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Юнайтед» заинтересован в возвращении в клуб своего бывшего нападающего Эрика Кантона.

По информации The Mirror, 53-летнему французу может быть предложена роль посла клуба.

Напомним, что на данный момент послами клуба являются: Неманья Видич, Денис Ирвин, Дуайт Йорк, Энди Коул, Гари Невилл, Пак Чжи Сун, Брайан Робсон, Алекс Фергюсон, Бобби Чарльтон и Петер Шмейхель.

Кантона выступал за «Манчестер Юнайтед» с ноября 1992 по июль 1997 года. В общей сложности он провел за клуб 179 матчей, забил 81 гол и отдал 61 ассист. Вместе с командой он четырежды становился чемпионом Англии, а также выигрывал два Кубка и три Суперкубка страны.