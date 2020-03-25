Эмерсон может перейти в «Ювентус» Защитнику «Челси» не нравятся тренировки главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

Бразильского защитника лондонского «Челси» не устраивают тренировочные методы главного тренера клуба Фрэнка Лэмпарда, и он планирует покинуть команду.

Игрок может перейти в туринский «Ювентус», сообщает Daily Express.

В этом сезоне Эмерсон провел 17 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями и заработав три желтые карточки.