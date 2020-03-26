У футболиста «Жироны» обнаружен коронавирус Фамилия игрока не сообщается.

Один из футболистов «Жироны» сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.

«Жирона» подтверждает, что игрок клуба сдал положительный тест на Covid-19», — говорится в заявлении.

Напомним, чемпионат Испании, как и большинство других спортивных мероприятий, прерван из-за пандемии. «Жирона» выступает во втором по силе дивизионе. После 31 тура команда набрала 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 150 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 440 тыс. человек, около 20 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.