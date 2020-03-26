«Челси» летом готов подписать Йовича Нападающий «Реала» Лука Йович может оказаться в «Челси» в летнее трансферное окно.

Как сообщает El Mundo Deportivo, лондонский клуб летом хочет укрепить атакующую линию команды, и 22-летний серб является одним из наиболее подходящих кандидатов.

Отмечается, что мадридцы не против того, чтобы продать Йовича или отдать его в аренду, так как игрок не оправдал возложенных на него ожиданий и не смог выиграть конкуренцию в стартовом составе у Карима Бензема.

Также в услугах форварда заинтересованы «Наполи», «Милан» и «Тоттенхэм».

Йович перешел в «Реал» в июле прошлого года из «Айнтрахта» за 60 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2025-го. С тех пор он принял участие в 24 матчах, отметившись двумя голами и двумя ассистами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.