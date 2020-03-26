Владимир Обухов: Если РПЛ возобновят в конце мая, месяца хватит, чтобы нормально доиграть сезон Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов поделился мнением по поводу возобновления сезона РПЛ.

– Нам осталось восемь матчей. Даже, если начнем чемпионат в конце мая, месяца хватит, чтобы нормально доиграть сезон. Будем работать по графику ФНЛ – игра на четвертый или пятый день. Вполне комфортные условия. Конечно, без игровой практики потеряем тонус, так что пару туров будут вкатывающимися. Но концовка точно получится яркой, – цитирует Обухова Sportbox.ru.

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего форварда 16 проведенных встреч, в которых он отметился шестью голами и двумя ассистами.

Напомним, что 17 марта чемпионат России был приостановлен, как минимум, до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. В данный момент сыграно 22 тура из 30. «Тамбов» занимает 11-е место, набрав 25 очков.