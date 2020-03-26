Российский полузащитник Колесниченко перешел в казахстанский «Кайрат»

Полузащитник «Чертаново» Кирилл Колесниченко продолжит карьеру в чемпионате Казахстана.
Сегодня, 26 марта он перебрался в «Кайрат». Отмечается, что контракт с 20-летним игроком рассчитан на три года. Другие детали сделки не раскрываются.
В текущем сезоне футболист отыграл в рамках ФНЛ 30 матчей и забил шесть мячей.
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