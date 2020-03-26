«Лестер» интересуется защитником «Аталанты» Фланговый защитник «Аталанты» Тимоти Кастань может оказаться в «Лестере».

Leicester Mercury сообщает, что 24-летний бельгиец является одним из кандидатов на усиление оборонительной линии команды.

Напомним, что в «Лестере» выступают два соотечественника Кастаня – полузащитники Юри Тилеманс и Деннис Прат. Руководство «лисов» рассчитывает на то, что данный фактор поможет в осуществлении трансфера этим летом.

«Аталанта» приобрела Кастаня у «Генка» в июле 2017 года за 6,5 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 82 матчах, забил восемь голов и отдал девять ассистов. В нынешнем сезоне на счету бельгийца 19 поединков, два забитых мяча и две результативных передачи.

Контракт защитника с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.