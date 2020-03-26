Игроки «Лидса» пойдут на понижение зарплаты Футболисты, руководители и тренеры решились на такой шаг из-за распространения пандемии коронавируса.

Футболисты и тренерский штаб английского «Лидса» откажутся от части своей зарплаты, чтобы английский клуб смог заплатить другим сотрудникам и персоналу.

Как сообщает официальный сайт клуба, игроки, тренеры и руководители клуба согласились отложить часть своих зарплат пока не проводятся матчи. Поэтому команда продолжит выплачивать зарплату платить своим штатным сотрудникам и внештатному персоналу, работающему на стадионе и на тренировочной базе.

Чемпионаты АПЛ и Чемпионшипа (второго по значимости дивизиона Англии) приостановились на неопределенный срок из-за коронавируса. «Лидс» после 37 матчей занимает первое место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.