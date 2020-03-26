«Челси» летом расстанется с Эмерсоном и Мозесом Защитники «Челси» Эмерсон Палмьери и Виктор Мозес покинут команду в конце сезона.

Как сообщает Goal.com, лондонский клуб рассчитывает получить за двух игроков около 30 миллионов евро. На полученные деньги руководство «аристократов» попытается приобрести левого защитника.

Ранее сообщалось, что «Челси» интересуется Беном Чилуэллом («Лестер»), Алексом Теллесом («Порту») и Николасом Тальяфико («Аякс»)

Эмерсон выступает в лондонской команде с января 2018 года. В нынешнем сезоне 25-летний итальянец отыграл 18 матчей, отметившись одним ассистом. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

Что касается Мозеса, то на данный момент 29-летний нигериец находится в аренде в «Интере», отыграв за итальянский клуб семь поединков и сделав одну результативную передачу. Его цена – 8,5 миллионов.