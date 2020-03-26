СМИ: Алаба отказался переходить в «Манчестер Сити» Об этом сообщает Bild.

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба мог оказаться в «Манчестер Сити» летом 2019 года.

Согласно источнику, чемпион Германии хотел включить его в сделку по трансферу хавбека «горожан» Лероя Сане. Англичане согласились на такой вариант, однако, сам Алаба ответил отказом.

Ранее сообщалось, что австриец хочет покинуть немецкий гранд по окончании сезона. У него есть предложения от мадридского «Реала» и «Барселоны».