СМИ: Алаба отказался переходить в «Манчестер Сити»

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба мог оказаться в «Манчестер Сити» летом 2019 года.
Согласно источнику, чемпион Германии хотел включить его в сделку по трансферу хавбека «горожан» Лероя Сане. Англичане согласились на такой вариант, однако, сам Алаба ответил отказом.
Ранее сообщалось, что австриец хочет покинуть немецкий гранд по окончании сезона. У него есть предложения от мадридского «Реала» и «Барселоны».
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