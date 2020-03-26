РПЛ примет решение о возобновлении чемпионата, исходя из ситуации с пандемией коронавируса Чемпионат России по футболу был приостановлен 17 марта, как минимум, до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

Российская премьер-лига примет решение о возобновлении чемпионата России, исходя из ситуации с распространением коронавируса.

- Ближе к 10 апреля мы обсудим все с клубами и РФС, и примем решение исходя из ситуации и рекомендаций соответствующих органов власти, - цитирует пресс-службу организации «РИА Новости».

Ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что если в ближайшее время эпидемия коронавируса не пойдет на спад, то чемпионат России надо заканчивать досрочно.

Напомним, что президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что первенство РПЛ возобновится не раньше 24 апреля, даже если появится возможность играть уже с 10-го числа.