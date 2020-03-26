Гилерме: На меня наставили ствол в 17 лет

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Гилерме, который является уроженцем Бразилии, рассказал о большой преступности на его родине.
«Намного опаснее ситуация, чем в России. Там бывает, что просто едешь на машине, тебя с пистолетом остановят, машину украдут — здесь такого не бывает. Если ночью останавливаешься на светофоре, в любой момент может подбежать человек с пистолетом — ты должен выйти и оставить машину ему. Со мной такое было в 17 лет. Я остановился рядом с аптекой, зашел внутрь, выхожу — меня уже ждут два парня с пистолетами. Просто говорят: давай ключи от машины. Прямо направили ствол на меня», — рассказал Гилерме на YouTube-канале «КраСава»..
Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007-го года. Впоследствии он получил российское гражданство и стал вратарем национальной команды страны.
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