Гилерме: Переходил в «Локомотив» ради денег На своей родине в Бразилии голкипер получал зарплату в разы меньше.

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России, уроженец Бразилии Гилерме признался, что приехал в Россию ради денег.

«Тогда — тоже за деньгами, честно говорю. В «Атлетико Паранаэнсе» (бразильский клуб) у меня была зарплата 3000 реалов в месяц — это примерно 500 долларов. А контракт в «Локомотиве» был в десятки раз лучше — 20 000 евро», — рассказал Гилерме на YouTube-канале «КраСава.

Вратарь перешел в «Локо» в 2007-м году, потом он принял российское гражданство и начала выступать за национальную сборную. В составе «железнодорожников» Гилерме выиграл чемпионат России, трижды – Кубок страны и однажды – Суперкубок.