Гилерме: Акинфеев – легенда сборной России Голкипер рад, что выступает за российскую сборную, и готов показывать 1000 процентов своих возможностей.

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России, уроженец Бразилии Гилерме признался, что считает своего коллегу по амплуа Игоря Акинфеева из ЦСКА легендой национальной сборной страны.

«Когда меня позвали в сборную, я был очень рад, ведь вся моя карьера сложилась именно в России. Пока я нужен, с удовольствием буду помогать сборной — это мой принцип. Я знаю, что в России все патриоты, а на моей позиции всегда были свои топовые игроки. Меня сложно принимали, я это знаю. Поэтому мне в каждом матче нужно показывать 500 процентов, даже 1000 процентов», - сказал Гилерме на YouTube-канале «КраСава».

Он отметил, что считает своего коллегу Игоря Акинфееева легендой сборной страны, но сам он счастлив играть в составе и рад, что заслужил такую честь.

Вратарь перешел в «Локо» в 2007-м году, потом он принял российское гражданство и начала выступать за национальную сборную. В составе «железнодорожников» Гилерме выиграл чемпионат России, трижды – Кубок страны и однажды – Суперкубок.