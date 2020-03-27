Роберто Карлос: Неймар уже давно играл бы за «Реал», если бы все зависело от меня - Советский спорт
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27 марта 2020 08:09ФутболНечаев Юрий

Роберто Карлос: Неймар уже давно играл бы за «Реал», если бы все зависело от меня

Контракт игрока с «ПСЖ» действует до июня 2022 года.

Бывший защитник сборной Бразилии и «Реала» Роберто Карлос считает, что его соотечественник Неймар должен играть за мадридский клуб.

«Неймар уже давным-давно играл бы за «Реал», если бы все зависело от меня. Но в жизни не все получается так, как хотелось бы. Великие игроки всегда должны играть за лучшие клубы мира. «Реал» сегодня — ориентир для любого игрока. Хотите выиграть Лигу чемпионов? Переходите в «Реал», — цитирует Карлоса Fox Sports.

Напомним, Неймар в 2013 году перешел из «Сантоса» в «Барселону». В составе каталонского клуба он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании (дважды), Кубок страны (трижды) и множестве других призов. В 2017 году форвард перешел в «ПСЖ», с которым стал чемпионом Франции (дважды) и обладателем Кубка Франции.

СМИ неоднократно сообщали, что Неймар хочет покинуть французский клуб и вернуться в «Барселону».

Роберто Карлос с 1996 по 2007 год выступал за «Реал», проведя за клуб 527 матчей.

Защитник вместе с клубом трижды выигрывал Лигу чемпионов, четыре раза - чемпионат Испании и другие турниры.

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