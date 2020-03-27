Гари Невилл: В «Валенсии» я был слабым, когда нужно было принимать важные решения Специалист возглавлял валенсийцев меньше четырех месяцев.

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, почему у него не сложилась тренерская карьера в «Валенсии».

«Я не собирался работать тренером. Владелец «Валенсии» Питер Лим хотел нанять кого-то, кому мог доверять, до конца сезона. Оглядываясь назад, понимаю, что последнее, что требовалось той «Валенсии», был неопытный менеджер и последнее, что мне было нужно, это неопытные подчиненные.

Самая важная вещь, которой научила меня «Валенсия» — быть непоколебимым при принятии решений. Я всегда хочу ясности, последовательности и решительных действий, но ничего этого я не проявил в «Валенсии». Я был слабым, бродил вокруг да около, когда нужно было принимать важные решения, когда я инстинктивно понимал, что должен быть более жестким. Я не адаптировался и не подготовил себя», — цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, Невилл был назначен главным тренером «Валенсии» в декабре 2015 года. Под его руководством команда провела 28 матчей, в которых одержала 10 побед, потерпела 11 поражений и 7 раз сыграла вничью. 30 марта 2016 года англичанин был отправлен в отставку.

Добавим, что всю карьеру в качестве игрока Невилл провел в составе «Манчестер Юнайтед». Вместе с командой он завоевал 20 трофеев, среди которых победы в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Англии и множество других призов. Всего за «МЮ» он провел 598 матчей.