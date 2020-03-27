Кафу: Когда Неймар на поле, восемь игроков соперника будут отвлекать свое внимание на него Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу оценил игру форварда «ПСЖ» Неймара.

– По уровню индивидуального мастерства Неймара не может превзойти даже Месси, которого я очень люблю. Он – тот игрок, который должен изменить ситуацию в бразильском футболе и брать на себя ответственность, Ней – надежда нашей сборной. Если он на поле, то восемь игроков соперника будут отвлекать свое внимание на него, – цитирует Кафу El Mundo Deportivo.

28-летний бразилец перешел «ПСЖ» в августе 2017 года из «Барселоны» за 222 миллиона евро. В общей сложности он провел за парижан 80 поединков, отметившись 69 голами и 39 результативными передачами. Его контракт с командой истекает летом 2022-го.

В составе национальной сборной Неймар отыграл 102 матча (61 гол).