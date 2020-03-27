«Луч» приостановил тренировки из-за коронавируса Пресс-служба «Луча» сообщила о том, что команда приостановила тренировочный процесс из-за пандемии коронавируса.

– «Луч» прекращает тренировки основного и молодежного составов, а также групп центра подготовки юных футболистов. Игрокам основной команды даны рекомендации по поддержанию физической формы в индивидуальном порядке. О дате возобновления тренировочного процесса и занятий будет объявлено дополнительно, – сказано в сообщении.

17 марта ФНЛ был приостановлен, как минимум, до 10 апреля из-за коронавируса. На момент паузы было сыграно 27 туров из 38. Владивостокский клуб занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.