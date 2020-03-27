Педро опроверг информацию о своем уходе из «Челси» Полузащитник «Челси» Педро Родригес сообщил, что испанские СМИ опубликовали неточный перевод его высказывания по поводу контракта с «Челси».

- Я видел огромное количество сообщений от болельщиков «Челси», которые прощались со мной, благодарили меня за то, что я сделал, пока представлял «синих», и я это очень ценю, но я бы хотел сказать всем болельщикам, что, хотя мой нынешний контракт истекает, мне еще предстоит обсудить ситуацию с руководством клуба, - приводит слова 32-летнего хавбека пресс-служба «Челси».

Ранее Cadena SER сообщила, что Родригес принял решение покинуть лондонский клуб по окончании сезона.

Добавим, что в текущем сезоне Педро провел 18 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевых передачи.