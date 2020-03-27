Педро опроверг информацию о своем уходе из «Челси»

- Я видел огромное количество сообщений от болельщиков «Челси», которые прощались со мной, благодарили меня за то, что я сделал, пока представлял «синих», и я это очень ценю, но я бы хотел сказать всем болельщикам, что, хотя мой нынешний контракт истекает, мне еще предстоит обсудить ситуацию с руководством клуба, - приводит слова 32-летнего хавбека пресс-служба «Челси».
Ранее Cadena SER сообщила, что Родригес принял решение покинуть лондонский клуб по окончании сезона.
Добавим, что в текущем сезоне Педро провел 18 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевых передачи.
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