ФИФА рассматривает вопрос о продлении летнего трансферного окна до 31 декабря Международная ассоциация футбола (ФИФА) изучает возможность продления летнего трансферного окна до 31 декабря.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на L'Equipe, ФИФА изучает возможность продления летнего трансферного окна до конца этого календарного года.

Отмечается, что в организации также рассматривают вопрос автоматического продления контрактов футболистов, срок действия которых истекает 30 июня 2020 и 2021 гг.

Ранее испанская Marca сообщила, что Международная ассоциация футбола (ФИФА) на совещании с представителями Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обсудила предложения по изменениям, которые необходимо внести в мир футбола, чтобы адаптироваться к глобальному кризису на фоне пандемии коронавируса.