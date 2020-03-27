ФИФА рассматривает вопрос о продлении летнего трансферного окна до 31 декабря

Как сообщает Football Italia со ссылкой на L'Equipe, ФИФА изучает возможность продления летнего трансферного окна до конца этого календарного года.
Отмечается, что в организации также рассматривают вопрос автоматического продления контрактов футболистов, срок действия которых истекает 30 июня 2020 и 2021 гг.
Ранее испанская Marca сообщила, что Международная ассоциация футбола (ФИФА) на совещании с представителями Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обсудила предложения по изменениям, которые необходимо внести в мир футбола, чтобы адаптироваться к глобальному кризису на фоне пандемии коронавируса.
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