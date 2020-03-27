Фабио Каннаваро: Жизнь в Китае возвращается в привычное русло, это должно дать нам надежду в Италии Главный тренер китайского футбольного клуба «Гуанчжоу Эвергранд» сообщил, что период его карантина подошел к концу.

- Привет, парни, карантин для меня окончен. Это документ, который позволяет мне свободно путешествовать по Китаю.

Я прошелся по магазинам этим утром, сходил в банк, и вышел на обед. Люди принимают множество мер предосторожности, измеряют свою температуру и выходят в масках и перчатках.

Еще много внимания уделяется вирусу, но постепенно жизнь возвращается в привычное русло, поэтому это должно дать нам надежду в Италии, - приводит слова Фабио Каннаваро Football Italia со ссылкой на Instagram 46-летнего специалиста.

Напомним, что Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно официальным данным, обнародованным в четверг, в настоящее время на Апеннинах зафиксировано свыше 80 тысяч случаев заражения новым типом вируса, а число жертв составило 8165 человек.