«Манчестер Юнайтед» выступил в поддержку решения завершить соревнования в АПЛ и Кубке Англии «Манчестер Юнайтед» рассказал об условиях выплат владельцам абонементов в случае отмены сезона или проведения игр без зрителей.

«Клуб полностью поддерживает коллективное намерение доиграть премьер-лигу, Кубок Англии и еврокубки. Однако, если нельзя будет проводить матчи или придется доигрывать сезон при пустых трибунах, «Манчестер Юнайтед» готов предоставить болельщикам скидку на абонементы на следующий год либо возместить потери в зависимости от количества оставшихся в текущем сезоне матчей», - говорится в заявлении английского клуба.

- Мы ценим терпение и поддержку, оказанную нашими фанатами в это непростое время. Мы знаем, что наши болельщики не захотят пропустить ни одной встречи, которые будут сыграны в ближайшие месяцы, и будут разочарованы, если этого не случиться. Но очевидно, что мы все должны сыграть свою роль в борьбе с коронавирусом. Отодвигая крайний срок продления абонементов, мы хотим развеять любые опасения, которые могут возникнуть у наших преданных фанатов в сложившихся обстоятельствах, - прокомментировал заявление управляющий директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд.

Ранее телеканал Sky Sports сообщает, что клубы английской премьер-лиги договорились о проведении совещания 3 апреля с тем, чтобы обсудить варианты завершения сезона-2019/20.

Напомним, что 13 марта из-за пандемии коронавируса все футбольные соревнования в Англии были приостановлены сроком до 30 апреля.