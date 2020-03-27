Ребров присоединился к благотворительной акции Джикии, выступив на аукцион свой свитер Футболисты «Спартака» собирают деньги на лечение маленького Артема Рогова.

Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров присоединился к благотворительной акции капитана красно-белых Георгия Джикии, который собирает деньги нуждающемуся в дорогостоящем лечении Артему Рогову. Мальчику один гол и ему диагностировали болезнь Канавана.

«Друзья, как вы знаете, Джикия проводит большой благотворительный челлендж! – написал Ребров в инстаграме. – Все вырученные средства пойдут семье Артема Рогова, который очень нуждается в лечении. Аукционы Георгия уже вызвали широкий общественный резонанс, и его футболки принесли семье мальчика внушительную сумму. Я принимаю эстафету от нашего капитана и призываю всех своих друзей и подписчиков помогать нуждающимся вместе. А на аукцион выставляю свою игровую футболку с одного из матчей Лиги чемпионов. Передаю эстафету добра Максименко, Зобнину и Дмитрию Комбарову. Теперь ваша очередь!»