Ребров присоединился к благотворительной акции Джикии, выступив на аукцион свой свитер

Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров присоединился к благотворительной акции капитана красно-белых Георгия Джикии, который собирает деньги нуждающемуся в дорогостоящем лечении Артему Рогову. Мальчику один гол и ему диагностировали болезнь Канавана.
«Друзья, как вы знаете, Джикия проводит большой благотворительный челлендж! – написал Ребров в инстаграме. – Все вырученные средства пойдут семье Артема Рогова, который очень нуждается в лечении. Аукционы Георгия уже вызвали широкий общественный резонанс, и его футболки принесли семье мальчика внушительную сумму. Я принимаю эстафету от нашего капитана и призываю всех своих друзей и подписчиков помогать нуждающимся вместе. А на аукцион выставляю свою игровую футболку с одного из матчей Лиги чемпионов. Передаю эстафету добра Максименко, Зобнину и Дмитрию Комбарову. Теперь ваша очередь!»
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Друзья, как вы знаете, @georgiy_14 проводит большой благотворительный челлендж! Все вырученные средства пойдут семье Артема Рогова, который очень нуждается в лечении (вся подробная информация на странице @canavan_artem_rogov). Аукционы Георгия уже вызвали широкий общественный резонанс и его футболки принесли семье мальчика внушительную сумму. Я принимаю эстафету от нашего капитана и призываю всех своих друзей и подписчиков помогать нуждающимся вместе. А на аукцион выставляю свою игровую футболку с одного из матчей Лиги Чемпионов. Передаю эстафету добра @maximenko_av @zobnin47 @kombarov_23 Теперь ваша очередь! Ниже – реквизиты, по которым можно помочь любой суммой! Отправляя смс, не забывайте подписывать свой перевод, «Артему Рогову». Это важно! А стартовая цена моей футболки — 5000₽. Шаг-1000₽. Закончим завтра, в 15:00. P.S. Со стороны фонда @bfsvoimiglazami, мы также подарим победителю аукциона благотворительный бокс из серии #изпоколениявпоколение P.P.S.Прошу Вас не делайте необдуманных ставок, это некрасиво! Указывайте реальные суммы! Карта СБЕРБАНКА РОССИИ 5469 4000 2513 4300 получатель Наталия Александровна Р. #ребров32 #георгийджикия спартакмосква #благотворительность #эстафетадобра
Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)