«ПСЖ» предлагает Кулибали зарплату в 10 миллионов евро за сезон Трансферную стоимость сенегальского защитника «Наполи» оценивают в 70 млн.

Эксперт Transfermarkt Николо Скира на своей странице в твиттере сообщил о том, что «Пари Сен-Жермен» готовит трансфер 28-летнего центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

«ПСЖ» действительно заинтересован в Калиду Кулибали, – написал Скира. – Три недели назад спортивный директор Леонардо разговаривал с его агентом Фали Рамадани. Уже готов контракт до 2025 года. Зарплата – 10 миллионов евро за сезон + бонусы».

Кулибали профессиональную карьеру начинал во Франции. С 2010 по 2012 годы сенегалец выступал за «Мец», сыграв 41 матч и забив 1 гол в лиге 2.

В 2014 году «Наполи» приобрел защитника у бельгийского «Генка» за 7,75 млн евро. Нынешнюю трансферную стоимость футболиста оценивают в 70 млн. В текущем сезоне Кулибали сыграл 15 игр в серии А и 6 в Лиге чемпионов.