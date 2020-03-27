Джермейн Дефо: Джеррард станет топ-тренером Бывший капитан «Ливерпуля» с 2018 года тренирует «Рейнджерс».

Нападающий «Рейнджерс» Джермейн Дефо высоко оценил тренерский талант Стивена Джеррарда.

«Стоит отдать должное Джеррарду, – заявил Дефо в интервью talkSPORT. – Уверен, он станет топ-тренером. У него есть все необходимое для этой работы, и это видно уже сейчас, когда он только начинает свой тренерский путь.

Он открыт в общении с игроками, что очень важно для тренера. Всегда есть такие вещи, которые необходимо обсудить, и плохо, когда тебе неудобно обращаться к тренеру с личными проблемами.

Но со Стивеном всегда можно поговорить о чем угодно. Он мне немного напоминает Харри Реднаппа и Сэма Эллардайса, к которым можно было подойти в любой момент и поговорить обо всем».

В нынешнем сезоне «Рейнджерс» занимают второе место в чемпионате Шотландии, набрав 67 очков в 29 турах. У «Селтика» на одну игру больше и 80 очков.