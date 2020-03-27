Немецкий футбольный союз перенес полуфиналы Кубка Германии - Советский спорт
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27 марта 2020 21:31ФутболШарафудинов Виктор

Немецкий футбольный союз перенес полуфиналы Кубка Германии

Матчи должны были состояться 21 и 22 апреля.

Немецкий футбольный союз на своем официальном сайте объявил о переносе полуфиналов Кубка Германии и рекомендовал не проводить матчи бундеслиги до 30 апреля.

В Кубке страны 21 и 22 апреля «Бавария» должна была сыграть дома с франкфуртским «Айнтрахтом», а «Саарбрюккен» должен быть принять «Байер».

Новые даты перенесенных встреч не определены.

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