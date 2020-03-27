Немецкий футбольный союз перенес полуфиналы Кубка Германии Матчи должны были состояться 21 и 22 апреля.

Немецкий футбольный союз на своем официальном сайте объявил о переносе полуфиналов Кубка Германии и рекомендовал не проводить матчи бундеслиги до 30 апреля.

В Кубке страны 21 и 22 апреля «Бавария» должна была сыграть дома с франкфуртским «Айнтрахтом», а «Саарбрюккен» должен быть принять «Байер».

Новые даты перенесенных встреч не определены.