«Рух» на своем поле проиграл «Энергетику-БГУ» В чемпионате Белоруссии продолжается второй тур.

В белорусской высшей лиге брестский «Рух» на своем поле проиграл минскому «Энергетику-БГУ» со счетом 0:1.

Единственный гол на 43-й минуте забил ударом головой после подачи углового защитник гостей Даниил Мирошников.

«Энергетик-БГУ» набрал шесть очков и делит лидерство с «Торпедо-БелАЗ». В первом туре столичная команда со счетом 3:1 обыграла бывшего чемпиона страны БАТЭ.

У «Руха» три очка. В стартовом матче сезона дебютант высшей лиги обыграл в гостях минское «Динамо» (1:0).

4 апреля «Рух» сыграет на выезде с БАТЭ. «Энергетик-БГУ» 5 апреля примет «Минск».