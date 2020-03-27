Каррагер считает, что Роналду покинул «Реал» из-за Месси Забавную версию представил английский специалист.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер объяснил, почему форвард сборной Португалии Криштиану Роналду покинул «Реал».

«Он сделал это, потому что всегда считался вторым футболистом в испанской лиге. Первый, как известно, Лионель Месси. Вот и все», – цитирует Каррагера Goal.com.

Напомним, 35-летний Роналду выступал за мадридский клуб с 2009 по 2018 год. Он был продан в «Ювентус» за 120 млн евро.