Агент Озила: Месут действительно счастлив быть игроком «Арсенала» Футбольный агент Эркут Согут, клиентом которого является полузащитник «Арсенала» Месут Озил, рассказал о том, что его подопечный готов остаться в лондонском клубе.

– Я уже говорил это и повторяю, что Озил действительно счастлив быть игроком «Арсенала». У него есть действующий контракт, поэтому ничего не изменилось. Мы увидим, что ждет нас в будущем, когда контракт закончится, но пока я ничего не могу сказать, – цитирует агента Goal.com.

Напомним, что Озил перешел в «Арсенал» в сентябре 2013 года из мадридского «Реала» за 47 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 254 матчах, забив 44 гола и отдав 77 ассистов. Его контракт с лондонцами рассчитан до 30 июня 2021-го.

В этом сезоне на счету полузащитника 23 поединка, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами.

«Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков после 28 туров.