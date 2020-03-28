Мехди Зеффан: Единственное различие между РПЛ и Лигой 1 вижу только в единоборствах - Советский спорт
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28 марта 2020 08:35ФутболКорегин Владислав

Мехди Зеффан: Единственное различие между РПЛ и Лигой 1 вижу только в единоборствах

Защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан сравнил между собой российский и французский чемпионаты.

– Я не знаю, есть ли большая разница между РПЛ и Лигой 1, но в любом случае отличие может быть в единоборствах. Это будет единственное, что я запомнил. Но если с точки зрения удобства, в России действительно есть все, что нужно. Это очень профессионально, – цитирует Зеффана Foot Mercato.

Напомним, что 27-летний алжирец перешел в «Крылья Советов» 30 января этого года, подписав двухлетний контракт.

Защитник является воспитанником «Лиона» и находился в системе французского клуба с 2012 по 2015 год. В составе первой команды он провел 24 матча, сделав два ассиста. Позже он стал игроком «Ренна», отыграв за команду 66 поединков, забил два гола и отдал пять результативных передач.

За «Крылья Советов» Зеффан принял участие в трех играх. Самарский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 22 турах.

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