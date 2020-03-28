Гол Милевского принес победу брестскому «Динамо» в матче против «Слуцка» Встреча прошла на стадионе «Городской».

Матч 2-го тура чемпионата Белоруссии «Слуцк» – «Динамо» (Брест) завершился в пользу гостей – 1:0.

Автором единственного гола стал украинский форвард Артем Милевский, известный в России по выступлениям за «Тосно». Он поразил ворота хозяев на 19-й минуте.

В следующем туре «Слуцк» сыграет на выезде с футбольным клубом «Ислочь» (5 апреля), а «Динамо» примет «Славию-Мозырь». Их встреча состоится 4-го числа.

Чемпионат Белоруссии. 2-й тур

«Слуцк» – «Динамо» (Брест) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 19 Милевский.

«Слуцк»: Панкратов, Образов, Кривулькин, Коанда, Такулов, Семенов, Тетеренко (Сирима, 81), Велько, Бураев (Анюкевич, 76), Умар Бала (Короев, 69), Сердюк.

«Динамо» Брест: Павлюченко, Витус, Веретило, Павловец, Кики, Милевский (Быков, 79), Бакай, Кисляк, Нойок, Савицкий (Юзепчук, 74), Лаптев (Садовский, 64).

Предупреждения: Витус (5), Павловец (27), Образов (38), Лаптев (43), Такулов (59), Сердюк (89), Анюкевич (90).