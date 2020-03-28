Оливье Жиру: В январе я видел себя далеко от «Челси» Нападающий «Челси» Оливье Жиру рассказал, что в январе его приоритетом был переход в «Интер».

- В январе я видел себя далеко от «Челси». Мне предстояло провести шесть сложных месяцев, вот почему у меня появилось желание сменить обстановку. Я пытался уехать в январе. Все было сделано, но в конце концов «Челси» не хотел меня отпускать. Возможность уехать была только при условии, что в лондонском клубе найдут мне замену, но я все еще надеялся сменить клуба до 31 января.



Все знают, что вариант с «Интером» был для меня самым интересным. Кроме этого заинтересованность проявляли «Лацио» и «Тоттенхэм». В какой-то момент встал вопрос о том, где я хочу играть. Я разговаривал с Конте по телефону, он знал меня с тех пор, как отвез меня в «Челси», что было для меня преимуществом. Кроме того, «Интер» играет в Лиге чемпионов.

«Лацио» со своей стороны перепробовал абсолютно все, его представители даже приелетали в Лондон, чтобы договориться, но сделка была заблокирована. Позже я разговаривал по телефону с президентом «Лиона», который также проявял ко мне интерес, но я ответил, что моим приоритетом является «Интер», - цитирует Жиру Football Italia со ссылкой на Telefoot.

Добавим, что Жиру выступает за «Челси» с января 2018 года. За это время 33-летний форвард провел 76 матчей, забил 21 гол и отдал 13 результативных передач.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает француза в девять миллионов евро.