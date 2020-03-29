Дженнаро Гаттузо: Призываю вас остаться дома

- Я хотел сказать привет всем итальянцам, всем фанатам «Наполи», всем европейцам и фанатам футбола во всем мире.
Знаю, что сейчас мы переживаем не самые лучшие времена. И я прошу вас остаться дома. Это необходимая мера. Наши врачи отлично справляются со своей работой.
Я сожалею о тех, кто оставил нас, но мы должны соблюдать правила. Понимаю, что это сложно, но каждый должен приложить усилия, - приводит слова Гаттузо Football Italia со ссылкой на официальный Twitter «Наполи».
Ранее Гаттузо приобрел машину скорой помощи для клиники своего родного города Корильяно-Калабро.
В Италии зарегистрировано более 70 тысяч случаев заражения, общее число летальных исходов в стране превысило 10 тысяч.
Напомним, что чемпионат Италии из-за пандемии коронавируса приостановлен минимум до 3 мая.
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