Дженнаро Гаттузо: Призываю вас остаться дома Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо призвал болельщиков соблюдать правила и не выходить из дома.

- Я хотел сказать привет всем итальянцам, всем фанатам «Наполи», всем европейцам и фанатам футбола во всем мире.

Знаю, что сейчас мы переживаем не самые лучшие времена. И я прошу вас остаться дома. Это необходимая мера. Наши врачи отлично справляются со своей работой.

Я сожалею о тех, кто оставил нас, но мы должны соблюдать правила. Понимаю, что это сложно, но каждый должен приложить усилия, - приводит слова Гаттузо Football Italia со ссылкой на официальный Twitter «Наполи».

Ранее Гаттузо приобрел машину скорой помощи для клиники своего родного города Корильяно-Калабро.

В Италии зарегистрировано более 70 тысяч случаев заражения, общее число летальных исходов в стране превысило 10 тысяч.

Напомним, что чемпионат Италии из-за пандемии коронавируса приостановлен минимум до 3 мая.