Джейми Каррагер: Лучшие за последние 20 лет тренеры — это Гвардиола и Моуринью Футболист является воспитанником «Ливерпуля».

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер пофантазировал на тему того, каким тренером мог бы стать.

«Лучшие за последние 20 лет тренеры — это Гвардиола и Моуринью. У них разные стили. Но я уверен, что если бы я был тренером, то был бы скорее похож на Моуринью, чем на Гвардиолу.

Я бы не смог выйти на тренировку, пытаясь ставить игру в стиле «Барселоны». Я с детства не был к этому приучен», — цитирует Каррагера Sky Sports.

Напомним, Каррагер всю свою карьеру провел в «Ливерпуле». Англичанин выступал за мерсисайдцев с 1996 по 2013 год, проведя за это время 737 матчей. В активе защитника четыре гола и 11 результативных передач.

Вместе с «Ливерпулем» Каррагер выиграл Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА (два раза), Кубок и Суперкубок Англии (по два раза) и Кубок английской лиги (три раза).

За сборную Англии защитник сыграл 38 матчей.