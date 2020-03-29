Капитаны команд Ла Лиги и Сегунды выступили против снижения зарплат из-за коронавируса Клубы несут убытки из-за пандемии.

Президент Ассоциации футболистов Испании Давид Агансо по видеосвязи обсудил ситуацию, сложившуюся в экономике испанского футбола из-за коронавируса, с капитанами команд Ла Лиги и Сегунды.

Как сообщает издание Sport.es, большинство футболистов выступили против сокращения зарплат.

Ранее руководство «Барселоны» приняло решение урезать зарплаты сотрудникам. При этом, как сообщали испанские СМИ, далеко не все футболисты каталонского клуба были согласны с такими мерами.

Напомним, чемпионат Испании был приостановлен из-за коронавируса.

Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 575 тыс. человек, около 26 тыс. умерли.

В Испании зафиксировано более 64 тысяч случаев заражения коронавирусом, 4858 человек погибли.