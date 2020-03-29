«Челси» может подписать Доннарумму

Английский «Челси» планирует купить вратаря итальянского «Милана» Джанлуиджи Доннарумму и связался с агентом футболиста Мино Райолой по поводу своих намерений.
Как сообщает The Express, лондонцы пристально следят за тем, как проходят переговоры голкипера о продлении контракта с миланцами, и хотят быть в курсе событий.
Всего Доннарумма провел за «Милан» 190 матчей во всех турнирах и пропустил 199 голов. Его контракт истекает в 2021 году. Стоимость голкипера оценивается в 55 млн евро.
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