«Рома» планирует купить Диего Косту Нынешний клуб нападающего «Атлетико» в случае выгодного предложения не станет препятствовать переходу игрока.

Итальянская «Рома» нацелилась на форварда испанского «Атлетико» Диего Косту.

В 31-летнем нападающем заинтересован лично спортивный директор римлян Джанлука Петрачи, сообщает Mundo Deportivo. Издание отмечает, что мадридцы не будут удерживать игрока, если за него будет предложена хорошая сумма.

В текущем сезоне Коста провел за «Атлетико» 19 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав три результативные передачи. Контракт футболиста с «матрасниками» истекает в июле 2021 года. Его стоимость оценивается в 18 млн евро.