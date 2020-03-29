Вячеслав Колосков – о чемпионате Белоруссии: Это какая-то порнография Матчи белорусской высшей лиги транслирует телеканал «Матч ТВ».

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков крайне негативно высказался о трансляциях матчей чемпионата Белоруссии по футболу на российских телеканалах.

«В пятницу я попытался посмотреть два матча, – заявил Колосков в интервью RT. – Это какая-то порнография, чушь. Ни зрителей, ни мастерства, ничего нету. А мы на центральном телевидении показываем эту ерунду. Раньше на ТВ была рубрика «Герои спорта». Так покажите этих героев! Покажите финал олимпийского футбольного турнира в Сеуле в 1988-м СССР – Бразилия. Покажите Кубок вызова 1979 года по хоккею. Зачем мне смотреть БАТЭ или какой-то моз-воз?»

Напомним, что чемпионат Белоруссии – единственный футбольный турнир в Европе, проведение которого не было остановлено из-за пандемии коронавируса.