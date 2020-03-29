«Ислочь» обыграла «Смолевичи» Завершился матч второго тура чемпионата Белоруссии.

В белорусской высшей лиге «Ислочь» обыграла «Смолевичи» со счетом 1:0.

Единственный гол забил на девятой минуте гвинейский нападающий хозяев Момо Янсане.

«Ислочь» набрала шесть очков и присоединилась к группе лидеров. Ранее по две победы одержали «Минск», «Энергетик-БГУ» и «Торпедо-БелАЗ».

У «Смолевичей» одно очко. В первом туре команда сыграла вничью 1:1 в гостях у чемпиона страны «Динамо-Брест».

5 апреля «Ислочь» примет «Слуцк», а «Смолевичи» сыграют в гостях с «Витебском».