В белорусской высшей лиге «Ислочь» обыграла «Смолевичи» со счетом 1:0.
Единственный гол забил на девятой минуте гвинейский нападающий хозяев Момо Янсане.
«Ислочь» набрала шесть очков и присоединилась к группе лидеров. Ранее по две победы одержали «Минск», «Энергетик-БГУ» и «Торпедо-БелАЗ».
У «Смолевичей» одно очко. В первом туре команда сыграла вничью 1:1 в гостях у чемпиона страны «Динамо-Брест».
5 апреля «Ислочь» примет «Слуцк», а «Смолевичи» сыграют в гостях с «Витебском».
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