Андрей Червиченко: Не понимаю, чем футболисты отличаются от людей, которым сокращают зарплаты сейчас

- Для большинства игроков премьер-лиги сокращение на 30-50% будет неприятно, но не проблемно для нормальной жизни. Но в ФНЛ и ПФЛ не такие высокие зарплаты, Там такое снижение будет иметь тяжелые последствия.
Не понимаю, чем футболисты отличаются от людей, которым сокращают зарплаты сейчас. Все игроки должны понимать сложность ситуации и с пониманием относиться к сокращению зарплат, - цитирует Харитонова «РИА Новости».
Также Червиченко предложил всем клубам российской премьер-лиги отправиться в Сочи, поселиться в одном из санаториев и завершить сезон, играя без зрителей на стадионе «Фишт».
Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение, что российские клубы должны воспользоваться ситуацией и сократить зарплаты футболистам.
Напомним, что в данный момент чемпионат России официально приостановлен до 10 апреля. В турнире было сыграно 22 тура из 30.
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