Филиппо Индзаги: В настоящее время Иммобиле - лучший итальянский футболист - Советский спорт
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29 марта 2020 19:33Футбол

Филиппо Индзаги: В настоящее время Иммобиле - лучший итальянский футболист

Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги поделился мнением об игре нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле.

- Я думаю, что в настоящее время Иммобиле является лучшим итальянским игроком. Он показал что-то уникальное в последние годы. Он нападающий, который мне нравится больше всего, и я думаю, что сборная Италии может добиться успеха с таким нападающим, как он, - цитирует Индзаги Football Italia.

Напомним, что в текущем сезоне Иммобиле провел 26 матчей за «Лацио» в серии А, записав на свой счет 27 забитых мячей и 7 голевых передач.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Италии по футболу приостановлен с 11 марта. Сообщалось, что президенты итальянских клубов рассмотрят вариант с возобновлением чемпионата в начале июня и завершением турнира 30 июля.

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