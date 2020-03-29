Филиппо Индзаги: Симоне лучше меня во всем, он удивил меня во всех смыслах Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги поделился мнением о тренерской карьере младшего брата и наставника «Лацио» Симоне Индзаги.

- Он лучше меня во всем, у Симоне есть чему поучиться. Он современный тренер. Видеть его «Лацио» - это зрелище. Симоне удивил меня во всех смыслах, - приводит слова Филиппо Football Italia.

Напомним, что в текущем сезоне «Лацио» под руководством Симоне Индзаги набрал 62 очка в 26 турах чемпионата Италии и занимает вторую строчку в турнирной таблице серии А.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Италии по футболу приостановлен с 11 марта. Сообщалось, что президенты итальянских клубов рассмотрят вариант с возобновлением чемпионата в начале июня и завершением турнира 30 июля.