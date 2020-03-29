«Неман» одержал первую победу в чемпионате, обыграв «Витебск»

В заключительной встрече второго тура «Неман» из Гродно на своем поле обыграл «Витебск». Итоговый результат – 2:0.
На 51-й минуте счет ударом с левой в «девятку» открыл армянский нападающий Гегам Кадимян. На 59-й Георгий Кантария реализовал пенальти.
«Неман» набрал первые три очка. В первом туре команда из Гродно уступила на выезде «Ислочи» (0:1).
У «Витебска» тоже три очка – за счет домашней победы 1:0 в стартовом матче против «Городеи».
4 апреля «Неман» сыграет в гостях с «Шахтером». «Витебск» 5 апреля примет «Смолевичи».
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