Филиппо Индзаги: Не понимаю, как можно предположить, что мы не закончим сезон Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги опасается, что ситуация с пандемией коронавируса не позволит команде подняться в серию А.

- Я не понимаю, как можно предположить, что мы не закончим сезон. Это невероятная ситуация, мы готовы играть в июле или августе. Мои игроки, президент клуба, все они, заслуживают того, чтобы играть в серии А. Ради всей системы мы должны играть. Это должно закончиться в рамках регламента чемпионата. Я слышу много разговоров, но самое справедливое - возобновить чемпионат, - цитирует Индзаги Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Отметим, что «Беневенто» после 28 игр серии B набрал 69 очков и за 10 туров до конца чемпионата опережает идущий вторым «Кротоне» на 20 очков.

Из-за пандемии коронавируса все спортивные соревнования на территории Италии были приостановлены.